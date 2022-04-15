Глава СПЧ: ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обвинил ООН, ОБСЕ и прочие международные организации в недостаточном реагировании на «проявления русофобии». Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, российская общественность привыкла к «лакированному представлению о Западе». На самом деле, утверждает Фадеев, в США и Европе «глубоко запрятан расизм». По его словам, проявления нетерпимости на Западе свойственны не только простым гражданам, но и должностным лицам высокого уровня, в чьей власти находятся общественные и политические институты.
«Этот расизм не подавляется, а поощряется. Это очень трагическая история – история отношения Запада с внешним миром, сейчас мы оказались в положении травимого народа», — заявил Фадеев. Он добавил, что власти России пытаются защитить россиян за границей, но для этого у них «очень мало» возможностей.
Фадеев подчеркнул, что завел речь о расизме в связи с широким распространением нетерпимости к россиянам на Западе. По его словам, расизм коснулся «всех русскоязычных» вне зависимости от того, поддерживает ли человек действия России на Украине или нет.
«Никто не желает разбираться в таких "тонкостях". "Русский – значит враг"», — заключил он.