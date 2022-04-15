Глава СПЧ: ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии

По его словам, российская общественность привыкла к «лакированному представлению о Западе». На самом деле, утверждает Фадеев, в США и Европе «глубоко запрятан расизм». По его словам, проявления нетерпимости на Западе свойственны не только простым гражданам, но и должностным лицам высокого уровня, в чьей власти находятся общественные и политические институты.