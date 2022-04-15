В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
19 минут назад

Глава СПЧ: ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии

Елена Прошина

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обвинил ООН, ОБСЕ и прочие международные организации в недостаточном реагировании на «проявления русофобии». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава СПЧ: ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, российская общественность привыкла к «лакированному представлению о Западе». На самом деле, утверждает Фадеев, в США и Европе «глубоко запрятан расизм». По его словам, проявления нетерпимости на Западе свойственны не только простым гражданам, но и должностным лицам высокого уровня, в чьей власти находятся общественные и политические институты.

«Этот расизм не подавляется, а поощряется. Это очень трагическая история – история отношения Запада с внешним миром, сейчас мы оказались в положении травимого народа», — заявил Фадеев. Он добавил, что власти России пытаются защитить россиян за границей, но для этого у них «очень мало» возможностей.

Фадеев подчеркнул, что завел речь о расизме в связи с широким распространением нетерпимости к россиянам на Западе. По его словам, расизм коснулся «всех русскоязычных» вне зависимости от того, поддерживает ли человек действия России на Украине или нет.

«Никто не желает разбираться в таких "тонкостях". "Русский – значит враг"», — заключил он.

Политика,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,ООН,ОБСЕ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители