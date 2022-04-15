Закончив выступление, Байден развернулся и будто впал в ступор. Он увидел, что не может сойти со сцены в том направлении, куда собирался пойти. Последовало несколько неловких минут под музыку и аплодисменты, прежде чем американский лидер вновь развернулся и отправился неуверенной походкой в другом направлении. Через несколько шагов его лицо прояснилось, будто он увидел того, кто может помочь.