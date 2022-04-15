Президент США Джо Байден «потерялся» после выступления, посвященного перспективам развития Америки, построению экономики, перестройке цепочек поставок. Речь лидер страны зачитал в городе Гринсборо, что в штате Северная Каролина.
Закончив выступление, Байден развернулся и будто впал в ступор. Он увидел, что не может сойти со сцены в том направлении, куда собирался пойти. Последовало несколько неловких минут под музыку и аплодисменты, прежде чем американский лидер вновь развернулся и отправился неуверенной походкой в другом направлении. Через несколько шагов его лицо прояснилось, будто он увидел того, кто может помочь.