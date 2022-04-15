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1 час назад

Президент США Джо Байден «потерялся» на сцене после выступления. Видео

Александр Кузьмин

Президент США Джо Байден «потерялся» после выступления, посвященного перспективам развития Америки, построению экономики, перестройке цепочек поставок. Речь лидер страны зачитал в городе Гринсборо, что в штате Северная Каролина.

Закончив выступление, Байден развернулся и будто впал в ступор. Он увидел, что не может сойти со сцены в том направлении, куда собирался пойти. Последовало несколько неловких минут под музыку и аплодисменты, прежде чем американский лидер вновь развернулся и отправился неуверенной походкой в другом направлении. Через несколько шагов его лицо прояснилось, будто он увидел того, кто может помочь.

Политика,Общество,Видео,Джозеф Байден,
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