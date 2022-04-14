Путин поручил Совбезу обеспечить технологический суверенитет в IT

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза РФ по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности России по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ», — сообщается в документе.

Указ вступил в силу с момента его подписания. Главой комиссии согласно документу станет зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Совет будет отвечать за оценку технологической независимости критической информационной инфраструктуры, вносить предложения по импортозамещению в этой сфере и обеспечивать техсуверенитет РФ.