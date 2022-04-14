Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на призыв Латвии «денацифицировать» Россию, обвинив власти прибалтийской страны в лицемерии. Ее цитирует РИА Новости.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

По словам Захаровой, на днях в соцсетях появился призыв главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича к «денацификации России».

«Слышать подобное из уст руководства страны, где официально восхваляются нацизм и его приспешники, позорно», — заявила она.

Реализуя внешнеполитический курс Латвии, Ринкевич в ежедневной работе занимается тем, что потворствует глорификации фашизма у себя на родине, отметила Захарова. «Лицемерие министра не имеет границ», — добавила она.