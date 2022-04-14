Матвиенко обеспокоила судьба Медведчука

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение подготовить обращение в комитет Межпарламентского Союза по правам человека в отношении украинского политика Виктора Медведчука.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о задержании председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь", своего политического оппонента Виктора Медведчука.
"Тревожно за коллегу-парламентария Виктора Медведчука. Не только за его здоровье, но и за его жизнь. В наручниках - не просто гражданин, выражающий свою позицию, а действующий депутат, лидер партии. Популярный политик, с самого начала открыто выступавший за мир на Донбассе. Человек, активно помогавший решать гуманитарные вопросы, организовывавший обмен задержанными", - написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
По мнению спикера Совфеда, в случае с оппозиционным украинским политиком "налицо преследование за политические взгляды, борьба с инакомыслием и грубейшее попрание основ демократии и парламентаризма".
Она подчеркнула, что ситуация с Медведчуком требует привлечения максимального внимания международных институтов и организаций.
"Поэтому я дала поручение подготовить обращение в комитет Межпарламентского Союза по правам человека в отношении парламентария", - пояснила сенатор.
Она добавила, что документ будет направлен на имя генерального секретаря организации в ближайшее время.