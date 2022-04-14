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23 минуты назад

Белый дом назвал условия ослабления санкций против России

News.ru

Соединённые Штаты будут готовы обсудить возможность отмены некоторых антироссийских санкций, если Москва и Киев достигнут договорённостей. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передаёт ТАСС. Он также напомнил, что американская сторона не принимает прямого участия в переговорном процессе России и Украины.

Мы не были непосредственными участниками каких-либо переговоров, потому что считаем, что это то, где во главе должны стоять украинцы, а мы должны их поддерживать, — сказал Салливан.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что США могут ускорить процесс примирения на Украине, но не делают этого. По его словам, США имеют свою выгоду от происходящего, а платить за это будет Европа и, конечно же, Украина, которая «истечёт кровью».

Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция введёт санкции против России, если их одобрит Организация Объединённых Наций. Он добавил, что влияние санкций не пройдёт бесследно и будет ощутимо долгие годы, а влияние Турции на международной арене со временем усилится.

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