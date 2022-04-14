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1 час назад

Песков заявил, что США могли бы не поставлять оружие Киеву, если хотели мира в Европе

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты могли бы прекратить помогать Украине, если бы хотели установления мира в Европе. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

Песков сообщил об отношении США к установлению мира в Европе
Фото: ТАССТАСС

На вопрос, что способно остановить американцев подогревать ситуацию на Украине поставками оружия Киеву, Песков ответил, что это могло бы быть «желание способствовать установлению стабильности».

«И побуждение Украины к выполнению условий, которые были весьма четко сформулированы Российской Федерацией», — добавил пресс-секретарь российского главы государства.

Ранее появилась информация, что США намерены направить на Украину вооружения на сумму 800 млн долларов. Американский президент Джо Байден объявил о предоставлении Киеву вертолетов, бронетранспортеров и артиллерии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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