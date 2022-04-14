Песков сообщил об отношении США к установлению мира в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты могли бы прекратить помогать Украине, если бы хотели установления мира в Европе. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.
На вопрос, что способно остановить американцев подогревать ситуацию на Украине поставками оружия Киеву, Песков ответил, что это могло бы быть «желание способствовать установлению стабильности».
«И побуждение Украины к выполнению условий, которые были весьма четко сформулированы Российской Федерацией», — добавил пресс-секретарь российского главы государства.
Ранее появилась информация, что США намерены направить на Украину вооружения на сумму 800 млн долларов. Американский президент Джо Байден объявил о предоставлении Киеву вертолетов, бронетранспортеров и артиллерии.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.