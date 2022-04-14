В Кремле высказались о возможности встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако для ее проведения не созданы необходимые условия. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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По словам официального представителя Кремля, пока нет новаций по встрече «в предметном плане».

«Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем», - заявил Песков.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча президентов России и Украины может состояться в ближайшее время. При этом после трагедии в Буче Зеленский отметил, что встречи с российским президентом может и не быть, но продолжал настаивать на российско-украинских переговорах.