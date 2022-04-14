Кремль ответил на вопрос об участии Путина в акции «Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин пока ничего не говорил о том, будет ли принимать участие в акции «Бессмертный полк» в этом году. Так на вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Пресс-секретарь главы государства добавил, что не может ничего сказать по этому поводу, так как об офлайн-формате акции было объявлено только в четверг, 14 апреля.

Ранее стало известно, что «Бессмертный полк» в 2022 году пройдет очно. Организаторы акции решили провести ее в виде традиционного шествия по центральным улицах российских городов, которое состоится 9 мая.