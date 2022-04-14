Фадеев: действия Украины в отношении Медведчука находятся вне правового поля

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что действия украинских властей в отношении главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука находятся вне правового поля и пока больше похожи на полубандитские методы.
"Пока то, что вижу я, представляется находящимся вне правового поля. Это очень странная история, все это похоже скорее на какие-то полубандитские действия, мне кажется, разговаривать о чем-то подобном (об обмене - прим. ТАСС) с украинской стороной можно тогда, когда история с Медведчуком примет какие-то цивилизованные формы. Пока я не понимаю, как можно в этой ситуации разговаривать с украинскими властями", - сказал Фадеев в четверг ТАСС, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять Медведчука на украинских военнопленных.
Во вторник президент Украины сообщил о задержании Медведчука и разместил фотографии похожего на него человека в наручниках. При этом Зеленский выступил с предложением обменять Медведчука на украинских военнопленных.