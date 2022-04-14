Нарышкин заявил, что Россия является сильным и самостоятельным государством

"Сегодняшняя годовщина, [160-лет со дня рождения выдающегося деятеля Российской империи, автора реформ Петра Столыпина], как и предстоящий юбилей, [350-лет со дня рождения Петра I], дают хороший повод вновь обсудить эти масштабные фигуры, обратиться к их реформаторскому опыту, извлечь актуальные и востребованные сегодня уроки. Уверен, что в эти дни, когда наша страна вновь ведет тяжелую борьбу за историческое будущее, подобный разговор будет и полезен, и важен", - сказал он.