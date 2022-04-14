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4 часа назад

Нарышкин заявил, что Россия является сильным и самостоятельным государством

ТАСС

Россия достойно пользуется историческим правом быть сильной, является суверенным и самостоятельным государством, которое станет еще сильнее. Об этом заявил в четверг председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе "Преобразования в России: от Петра Великого до Петра Столыпина".

Нарышкин заявил, что Россия является сильным и самостоятельным государством
Фото: ТАССТАСС

"Сегодняшняя годовщина, [160-лет со дня рождения выдающегося деятеля Российской империи, автора реформ Петра Столыпина], как и предстоящий юбилей, [350-лет со дня рождения Петра I], дают хороший повод вновь обсудить эти масштабные фигуры, обратиться к их реформаторскому опыту, извлечь актуальные и востребованные сегодня уроки. Уверен, что в эти дни, когда наша страна вновь ведет тяжелую борьбу за историческое будущее, подобный разговор будет и полезен, и важен", - сказал он.

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Нарышкин напомнил, что в Москве у Дома правительства стоит памятник Столыпину, который был установлен 10 лет назад.

"На монументе выбиты слова Петра Аркадьевича: "В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права России быть сильной". Россия этим правом достойно пользуется. Сегодня Россия - сильное, самостоятельное суверенное государство, а будет еще сильнее", - подчеркнул председатель РИО.

Нарышкин отметил, что судьбы Петра Великого и Петра Столыпина словно перекликаются между собой, при том что каждый из них принадлежал своей эпохе и исполнял отведенную ему историческую роль.

"Первого императора - Петра Великого и последнего витязя монархии, как называли Столыпина современники, объединяли искренняя вера в свой народ, патриотизм, готовность брать на себя ответственность за жесткие и часто непопулярные решения", - добавил он.

Председатель РИО отметил, что и для Петра Великого, и для Петра Столыпина Россия всегда являлась высшей ценностью.

"За нее они были готовы положить жизнь. Именно поэтому даже века спустя наш народ хранит благодарную память об этих великих преобразователях", - добавил он.

Политика,Петр Столыпин,Сергей Нарышкин,СВР России,
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