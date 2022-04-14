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9 минут назад

Сын Жириновского выступил с речью на поминках отца

Вероника Полынина

На Новодевичьем кладбище в Москве прошли поминки по лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Сегодня 9 дней как политик ушел из жизни.

Сын Жириновского выступил с речью на поминках отца
Фото: ТАССТАСС

На заупокойном молебне и гражданской панихиде присутствовали около 100 человек – друзья, родственники и соратники политика.

На поминках присутствовал и старший сын Жириновского – бывший глава фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев.

«Трагедия, что он покинул нас, когда такое происходит. Верю, что на небесах он всегда будет с нами», - сказал Лебедев, его слова приводит «Московский комсомолец».

СМИ сообщали, что некоторое время назад между Лебедевым и Жириновским произошел конфликт из-за кадровых решений лидера ЛДПР. Сам Жириновский конфликт с сыном отрицал. Когда политик оказался в больнице с коронавирусом, Лебедев написал в соцсетях: «Только живи».

На похороны отца Игорь Лебедев не пришел. При этом он прислал на могилу Жириновского венок с надписью на траурной ленте «Давай помиримся».

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. С 2 февраля он находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него коронавирусом. Лидер ЛДПР был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком пришел президент России Владимир Путин.

Политика,Игорь Лебедев,Владимир Жириновский,Владимир Путин,ЛДПР,Госдума,
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