Сын Жириновского выступил с речью на поминках отца

На Новодевичьем кладбище в Москве прошли поминки по лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Сегодня 9 дней как политик ушел из жизни.
На заупокойном молебне и гражданской панихиде присутствовали около 100 человек – друзья, родственники и соратники политика.
На поминках присутствовал и старший сын Жириновского – бывший глава фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев.
«Трагедия, что он покинул нас, когда такое происходит. Верю, что на небесах он всегда будет с нами», - сказал Лебедев, его слова приводит «Московский комсомолец».
СМИ сообщали, что некоторое время назад между Лебедевым и Жириновским произошел конфликт из-за кадровых решений лидера ЛДПР. Сам Жириновский конфликт с сыном отрицал. Когда политик оказался в больнице с коронавирусом, Лебедев написал в соцсетях: «Только живи».
На похороны отца Игорь Лебедев не пришел. При этом он прислал на могилу Жириновского венок с надписью на траурной ленте «Давай помиримся».
Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. С 2 февраля он находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него коронавирусом. Лидер ЛДПР был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком пришел президент России Владимир Путин.