Сын Жириновского выступил с речью на поминках отца

На Новодевичьем кладбище в Москве прошли поминки по лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Сегодня 9 дней как политик ушел из жизни.

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На заупокойном молебне и гражданской панихиде присутствовали около 100 человек – друзья, родственники и соратники политика.

На поминках присутствовал и старший сын Жириновского – бывший глава фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев.

«Трагедия, что он покинул нас, когда такое происходит. Верю, что на небесах он всегда будет с нами», - сказал Лебедев, его слова приводит «Московский комсомолец».

СМИ сообщали, что некоторое время назад между Лебедевым и Жириновским произошел конфликт из-за кадровых решений лидера ЛДПР. Сам Жириновский конфликт с сыном отрицал. Когда политик оказался в больнице с коронавирусом, Лебедев написал в соцсетях: «Только живи».

На похороны отца Игорь Лебедев не пришел. При этом он прислал на могилу Жириновского венок с надписью на траурной ленте «Давай помиримся».