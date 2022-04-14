Медведев рассказал об ответе России на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия усилит свои западные границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

«Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет», — написал он в Telegram-канале.

Медведев добавил, раньше Россия не собиралась идти на такие меры.

По его словам, что мнение граждан Швеции и Финляндии в вопросе о необходимости вступления в НАТО разделилось поровну.

«Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряженности вдоль границ, «Искандеров», гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей все-таки победит», — заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне военных действий на Украине Швеция и Финляндия могут подать заявки на вступление в НАТО.