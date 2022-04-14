Захарова: США следуют принципу "разжигай и властвуй"

"Это уже третья поставка оружия на остров за недолгое время нахождения [президента США] Джо Байдена в Овальном кабинете. Параллельно - впервые с конца прошлого века - был анонсирован визит в Тайбэй спикера [Палаты представителей] Конгресса США Нэнси Пелоси, - указала она. - Тоже культовая фигура с точки зрения "миротворчества".