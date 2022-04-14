Захарова: США следуют принципу "разжигай и властвуй"

США, наращивая поставки вооружений Тайваню, продолжают создавать очаги нестабильности в мире, используя принцип "разжигай и властвуй". Об этом написала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Соединенные Штаты продолжают создавать очаги нестабильности. Это касается не только накачки Украины натовским вооружением, но, например, и Китая, - отметила она. - Принцип "разделяй и властвуй", сформулированный Макиавелли, устарел. Ему на смену пришел новый - "разжигай и властвуй".
Дипломат напомнила, что в начале апреля Госдеп США утвердил поставку на Тайвань вооружений почти на $100 млн, включая контракт на обслуживание ЗРК Patriot.
"Это уже третья поставка оружия на остров за недолгое время нахождения [президента США] Джо Байдена в Овальном кабинете. Параллельно - впервые с конца прошлого века - был анонсирован визит в Тайбэй спикера [Палаты представителей] Конгресса США Нэнси Пелоси, - указала она. - Тоже культовая фигура с точки зрения "миротворчества".
Захарова обратила внимание на то, что МИД КНР 6 апреля назвал решение об очередном витке милитаризации Тайваня вмешательством во внутренние дела Китая, а Минобороны страны 7 апреля подчеркнуло готовность отстаивать независимость и территориальную целостность государства.
"Внешнеполитическая машина США заточена на разрушение системы международных отношений. В Вашингтоне не могут не понимать, насколько опасно такое провокативное поведение в отношении ядерных держав. Но уже не могут остановиться", - заключила представитель российского дипведомства.