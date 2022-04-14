Гибридная война и риск киберанархии.Что сказал Лавров в МГИМО

Русофобский курс Запада достиг кульминации. США и Европа ведут против России "тотальную гибридную войну", постоянно блокируя по всему миру российскую информацию. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции "Цифровые международные отношения - 2022" в МГИМО.
Запад, по его словам, нетерпим к альтернативным точкам зрения, поэтому выбрал линию информационного противоборства с РФ. Однако Россия не собирается закрываться от мира и выступает за сотрудничество в этой сфере - без международного регулирования интернета мир ждет киберанархия. При этом Москва будет и дальше укреплять цифровой суверенитет государства.
ТАСС собрал основные заявления Лаврова с конференции.
Запад во главе с США стремится к тому, чтобы "решать свои узкокорыстные задачи в ущерб национальным интересам" других стран.
"Важнейшей составной частью этой агрессивной линии является многолетняя политика Запада по комплексному, системному сдерживанию нашей страны. Что называется, по всем фронтам". Кульминацией русофобского курса Запада "стали безоговорочная поддержка Вашингтоном и Брюсселем радикально-националистического киевского режима, пестования на Украине ультрарадикалов, создание из Украины "анти-России".
"Под предлогом украинского кризиса коллективный Запад объявил нам, по сути дела, тотальную гибридную войну". Запад присвоил себе "титул светоча демократии" и "грубейшим образом" нарушает взятые на себя международные обязательства по обеспечению свободы выражения мнений, равного доступа к информации, включая ту, которая поступает в соответствующую страну из-за рубежа. Когда Россия стала высказывать свои оценки происходящего в мире и опираться на национальные интересы, "все обязательства Запада о необходимости обеспечить свободный доступ к информации <...> были забыты и похоронены".
"Те действия, которые мы предпринимаем, чтобы донести до зарубежной аудитории правду, провоцируют наших недругов на дальнейшие попытки любыми способами перекрыть и эти информационные каналы (зарубежные онлайн-сервисы - прим. ТАСС)". "Необоснованные рестрикции накладываются на публикации нашего министерства и наших загранучреждений в сети Twitter только за то, что мы говорим правду, только за то, что мы подкрепляем свои слова фактами. Очевидно, нам не хотят этого простить". Запад демонстрирует "тоталитарную нетерпимость" к альтернативным точкам зрения: "Под каток западных репрессий попадают и отдельные пользователи соцсетей, и крупные средства массовой информации со всей своей создававшейся годами инфраструктурой распространения новостей и оценок". "Мы видим, как западные, в первую очередь американские, глобальные интернет-платформы веерно блокируют по всему миру российский информационный ресурс. Делают это демонстративно, не стесняясь". Несмотря на линию информационного противоборства Запада, РФ будет строго в рамках законодательства продолжать использовать их возможности в российской информационной работе. Однако очевидно, что Россия может полагаться только на отечественные онлайн-платформы и ИКТ-решения: "В этом смысле давно активно поддерживаем и продвигаем "ВКонтакте". <...> Будем активно поддерживать "Одноклассников" и Rutube".
С санкции западных стран "признанная экстремистской корпорация Meta продолжает сознательно игнорировать размещаемые на ее платформах прямые призывы к насилию и убийствам российских граждан".
"Демократии, либерализма, плюрализма здесь не наблюдается. Напротив, усиливается цензура и произвол". Это часть "санкционированной и раздуваемой западным миром ксенофобской "культуры отмены" всего российского, всего русского".
"Нынешний кризис открывает дополнительные возможности для развития, как и в любой другой сфере". "Мы ни от кого не отгораживаемся, не впадаем в самоизоляцию, мы последовательно выступаем за налаживание <...> сотрудничества в цифровой сфере, прежде всего в области управления интернетом, обеспечения кибербезопасности". Россия укрепляет технологический и цифровой суверенитет государства: "Этим вопросам уделяется <…> постоянное внимание, и все необходимые ресурсы для решения этой задачи у нас имеются". "Мы сегодня, кстати, в числе мировых лидеров в сфере разработки и использования ИКТ-технологий и цифровых продуктов, которые будут и впредь постоянно совершенствоваться".
Политикам и экспертам в цифровой сфере "очевидно, что без универсальных договоренностей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в состояние киберанархии".
"Последствия могут быть без преувеличения катастрофическими для мировой экономики и международной безопасности, да и для просто элементарного жизненного комфорта и самочувствия сотен миллионов граждан". Россия привержена скорейшей разработке универсальных норм и принципов "ответственного поведения государств и интернет-посредников в информационном пространстве". Также РФ намерена "добиваться более справедливого и сбалансированного интернационального режима <...> управления сетью Интернет".
*признанная в РФ экстремистской