Гибридная война и риск киберанархии.Что сказал Лавров в МГИМО

"Те действия, которые мы предпринимаем, чтобы донести до зарубежной аудитории правду, провоцируют наших недругов на дальнейшие попытки любыми способами перекрыть и эти информационные каналы (зарубежные онлайн-сервисы - прим. ТАСС)". "Необоснованные рестрикции накладываются на публикации нашего министерства и наших загранучреждений в сети Twitter только за то, что мы говорим правду, только за то, что мы подкрепляем свои слова фактами. Очевидно, нам не хотят этого простить". Запад демонстрирует "тоталитарную нетерпимость" к альтернативным точкам зрения: "Под каток западных репрессий попадают и отдельные пользователи соцсетей, и крупные средства массовой информации со всей своей создававшейся годами инфраструктурой распространения новостей и оценок". "Мы видим, как западные, в первую очередь американские, глобальные интернет-платформы веерно блокируют по всему миру российский информационный ресурс. Делают это демонстративно, не стесняясь". Несмотря на линию информационного противоборства Запада, РФ будет строго в рамках законодательства продолжать использовать их возможности в российской информационной работе. Однако очевидно, что Россия может полагаться только на отечественные онлайн-платформы и ИКТ-решения: "В этом смысле давно активно поддерживаем и продвигаем "ВКонтакте". <...> Будем активно поддерживать "Одноклассников" и Rutube".