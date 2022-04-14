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4 часа назад

Лавров: поддержка властей Украины Западом стала кульминацией русофобского курса

RT на русскомиещё 1

Поддержка властей Украины со стороны Вашингтона и Брюсселя стала кульминацией русофобского курса Запада, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров: поддержка Киева Западом стала кульминацией их русофобского курса
Фото: ТАССТАСС

«Кульминацией этого русофобского курса стали безоговорочная поддержка Вашингтоном и Брюсселем радикально-националистического киевского режима, пестования на Украине ультрарадикалов, создание из Украины анти-России», — сказал он в ходе выступления на конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что во многих странах мира ведётся настоящая травля русских.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,Татьяна Москалькова,МИД России,МГИМО,
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