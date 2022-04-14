Лавров: поддержка Киева Западом стала кульминацией их русофобского курса

«Кульминацией этого русофобского курса стали безоговорочная поддержка Вашингтоном и Брюсселем радикально-националистического киевского режима, пестования на Украине ультрарадикалов, создание из Украины анти-России», — сказал он в ходе выступления на конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО.