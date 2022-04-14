В Москве начались поминки по Жириновскому

На Новодевичьем кладбище в Москве проходят поминки по лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Сегодня 9 дней как политик ушел из жизни. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

К могиле Жириновского цветы возложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Почтить память политика на кладбище также приехали вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, а также члены фракции.

«9 дней как ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Светлая память», - написал Володин в своем Telegram-канале.