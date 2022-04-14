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5 часов назад

В Москве начались поминки по Жириновскому

Елена Прошина

На Новодевичьем кладбище в Москве проходят поминки по лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Сегодня 9 дней как политик ушел из жизни. Об этом пишет РИА Новости.

В Москве начались поминки по Жириновскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К могиле Жириновского цветы возложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Почтить память политика на кладбище также приехали вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, а также члены фракции.

«9 дней как ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Светлая память», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. С 2 февраля он находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. Лидер ЛДПР был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком пришел президент России Владимир Путин.

Политика,Сергей Неверов,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,Владимир Путин,ЛДПР,Госдума,
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