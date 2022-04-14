На встрече президента Франции Эммануэля Макрона с избирателями произошел скандал. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого появилось видео инцидента.

Один из присутствовавших на мероприятии мужчин высказал лидеру Франции все, что он о нем думает, назвав его при этом «отстойным».

«Я никогда не видел президента Пятой Республики таким отстойным, как вы», – заявил француз главе государства.

Макрон же не стал вступать в полемику со своим критиком и лишь поблагодарил его.