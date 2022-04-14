Марин Ле Пен пригласили в Крым

Депутат Госдумы Михаил Шеремет поблагодарил кандидата на пост президента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен за приверженность демократическим ценностям и пригласил ее посетить Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Марин Ле Пен показала всему западному миру, что такое истинная и искренняя приверженность демократическим ценностям, взвешенный и разумный подход в оценках международных событий», - заявил Шеремет.
Депутат поблагодарил французского политика за уважительное отношение к выбору жителей полуострова и отметил, что в Крыму будут рады видеть Ле Пен вне зависимости от исхода президентских выборов.
Он также выразил уверенность, что приход к власти таких политиков, как Ле Пен, дает Европе шанс на спасение от «антироссийской истерии и нацистского оскала».
Накануне кандидат на пост президента Франции в интервью телеканалу BFM заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на посещение Украины. По словам Ле Пен, решение о статусе Крыма является легитимным, поскольку было принято на референдуме. Политик отметила, что в ближайшее время не собирается на Украину. При этом она выразила надежду, что в случае ее избрания запрет будет отменен. Также Ле Пен заявила, что не планирует визит в Россию до окончания конфликта на Украине.