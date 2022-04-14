Марин Ле Пен пригласили в Крым

Накануне кандидат на пост президента Франции в интервью телеканалу BFM заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на посещение Украины. По словам Ле Пен, решение о статусе Крыма является легитимным, поскольку было принято на референдуме. Политик отметила, что в ближайшее время не собирается на Украину. При этом она выразила надежду, что в случае ее избрания запрет будет отменен. Также Ле Пен заявила, что не планирует визит в Россию до окончания конфликта на Украине.