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31 минуту назад

Российский депутат пригласил Ле Пен в Крым

Lenta.ru

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет поблагодарил кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен за признание Крыма российским и пригласил ее посетить полуостров. Об этом пишет РИА Новости.

Российский депутат пригласил Ле Пен в Крым
Фото: ReutersReuters

Он выразил ей признательность за приверженность демократическим ценностям.

«Марин Ле Пен показала всему западному миру, что такое истинная и искренняя приверженность демократическим ценностям, взвешенный и разумный подход в оценках международных событий. Мы благодарны ей за уважительное отношение к выбору крымчан», — заявил политик.

Шеремет заверил, что на полуострове будут рады видеть Ле Пен вне зависимости от исхода предстоящих президентских выборов.

Депутат считает, что приход в европейских странах к власти таких политиков, как Ле Пен, дает Европе шанс на спасение от «антироссийской истерии и нацистского оскала».

«Западным странам пора избавляться от политиков из партий войны. Настало время конструктивных и созидательных отношений, на чем всегда настаивала Россия», — призвал он.

13 апреля Марин Ле Пен в эфире французского телеканала BFM заявила, что по-прежнему считает Крым частью России. Она также сообщила, что не сожалеет по поводу запрета на въезд на территорию Украины. При этом кандидат в президенты отметила, что не планирует пересекать российскую границу до завершения специальной военной операции на Украине.

Политика,Михаил Шеремет,Марин Ле Пен,Госдума,
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