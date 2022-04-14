Российский депутат пригласил Ле Пен в Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет поблагодарил кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен за признание Крыма российским и пригласил ее посетить полуостров. Об этом пишет РИА Новости.

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Он выразил ей признательность за приверженность демократическим ценностям.

«Марин Ле Пен показала всему западному миру, что такое истинная и искренняя приверженность демократическим ценностям, взвешенный и разумный подход в оценках международных событий. Мы благодарны ей за уважительное отношение к выбору крымчан», — заявил политик.

Шеремет заверил, что на полуострове будут рады видеть Ле Пен вне зависимости от исхода предстоящих президентских выборов.

Депутат считает, что приход в европейских странах к власти таких политиков, как Ле Пен, дает Европе шанс на спасение от «антироссийской истерии и нацистского оскала».

«Западным странам пора избавляться от политиков из партий войны. Настало время конструктивных и созидательных отношений, на чем всегда настаивала Россия», — призвал он.