В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
9 часов назад

Клишас заявил, что права россиян защищены гораздо лучше прав многих европейцев

ТАССиещё 1

Права и свободы россиян защищены гораздо лучше, чем у жителей во многих странах Европы, а массив решений Конституционного суда (КС) РФ включает правовые позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью газете "Известия".

Клишас заявил, что права россиян защищены лучше прав европейцев
Фото: ТАССТАСС

"Массив решений Конституционного суда включает правовые позиции ЕСПЧ. Они стали составной частью нашей правовой системы. Сегодня уровень защиты наших прав и свобод намного выше, чем во многих европейских странах", - сообщил он.

Клишас отметил, что в период пребывания России в Совете Европы (СЕ) КС РФ формулировал свои решения с опорой на европейские стандарты защиты прав, заложенные в правовых позициях ЕСПЧ. Он также подчеркнул, что "позиции относительно уровня гарантий защиты прав граждан не утратили своей юридической силы и продолжают действовать".

16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении полномочий России в организации. В тот же день Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ. Правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

Политика,Андрей Клишас,Конституционный суд,ЕСПЧ,Совет Европы,Совет Федерации,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители