Клишас заявил, что права россиян защищены лучше прав европейцев

"Массив решений Конституционного суда включает правовые позиции ЕСПЧ. Они стали составной частью нашей правовой системы. Сегодня уровень защиты наших прав и свобод намного выше, чем во многих европейских странах", - сообщил он.

Клишас отметил, что в период пребывания России в Совете Европы (СЕ) КС РФ формулировал свои решения с опорой на европейские стандарты защиты прав, заложенные в правовых позициях ЕСПЧ. Он также подчеркнул, что "позиции относительно уровня гарантий защиты прав граждан не утратили своей юридической силы и продолжают действовать".