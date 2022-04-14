Клишас заявил, что права россиян защищены лучше прав европейцев

Права и свободы россиян защищены гораздо лучше, чем у жителей во многих странах Европы, а массив решений Конституционного суда (КС) РФ включает правовые позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью газете "Известия".
"Массив решений Конституционного суда включает правовые позиции ЕСПЧ. Они стали составной частью нашей правовой системы. Сегодня уровень защиты наших прав и свобод намного выше, чем во многих европейских странах", - сообщил он.
Клишас отметил, что в период пребывания России в Совете Европы (СЕ) КС РФ формулировал свои решения с опорой на европейские стандарты защиты прав, заложенные в правовых позициях ЕСПЧ. Он также подчеркнул, что "позиции относительно уровня гарантий защиты прав граждан не утратили своей юридической силы и продолжают действовать".
16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении полномочий России в организации. В тот же день Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ. Правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.