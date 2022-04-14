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1 час назад

В МИД России обвинили Запад в стремлении подорвать интеграцию СНГ

Российская Газетаиещё 6

Директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов в беседе с РИА Новости обвинил страны Запада в стремлении подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств (СНГ).

В МИД РФ обвинили Запад в стремлении подорвать интеграцию СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, в таких условиях «особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности, сопряжение работы в рамках Содружества с ОДКБ и ШОС». Евдокимов подчеркнул, что такая деятельность ведется.

Глава департамента российского МИД подчеркнул, что в этой работе важно проявлять гибкость и творческий подход, не ограничиваться каким-то одним форматом, а применять наиболее эффективные практики каждого из них.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду на то, что на Западе хватит «здравомыслящих сил», чтобы избежать конфронтации между Россией и НАТО. По ее словам, Россия всегда делала все возможное, чтобы не допустить эскалации. Однако, как отмечает Захарова, эскалация идет со стороны Запада — «поставки вооружений, накачка вооружениями, материальная поддержка, полный политический, идеологический и моральный карт-бланш».

Политика,Мария Захарова,Михаил Евдокимов,МИД России,НАТО,ШОС,
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