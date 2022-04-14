В МИД РФ обвинили Запад в стремлении подорвать интеграцию СНГ

Директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов в беседе с РИА Новости обвинил страны Запада в стремлении подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств (СНГ).

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам дипломата, в таких условиях «особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности, сопряжение работы в рамках Содружества с ОДКБ и ШОС». Евдокимов подчеркнул, что такая деятельность ведется.

Глава департамента российского МИД подчеркнул, что в этой работе важно проявлять гибкость и творческий подход, не ограничиваться каким-то одним форматом, а применять наиболее эффективные практики каждого из них.