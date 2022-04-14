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16 минут назад

В Совфеде ответили на вопрос об ответственности за использование VPN

Lenta.ru

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» заявил, что российские законодатели не разрабатывают мер по введению ответственности за использование VPN-сервисов.

В Совфеде ответили на вопрос об ответственности за использование VPN
Фото: ТАССТАСС

«Я считаю, что если государство принимает решение о блокировке, то оно должно ее обеспечить. Ответственности для людей сейчас нет, и мы в парламенте ее не разрабатываем», — заявил Клишас, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом сенатор не исключил, что «кому-то может прийти в голову ввести ответственность для граждан» за использование VPN, однако подчеркнул, что сам он против этого.

В марте Клишас уже говорил, что наказаний за использование таких VPN-сервисов в России вводиться не будет, в том числе в случае их запрета. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что вопрос о законодательном ограничении VPN-сервисов в России пока не рассматривается.

Политика,Интернет,Строительство,Законодательство,Андрей Клишас,Александр Хинштейн,Совет Федерации,Госдума,
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