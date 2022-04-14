Путин обсудит ситуацию в нефтегазовой сфере

Президент России Владимир Путин в четверг продолжит серию отраслевых совещаний и обсудит текущую ситуацию в нефтегазовой сфере.

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Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на мероприятии открытыми для СМИ будут вступительное и заключительное слово Путина.

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В закрытом режиме ожидается доклад вице-премьера Александра Новака, запланированы и другие выступления.

Президент традиционно уделяет большое внимание положению дел в сфере нефти и газа. Эти вопросы стали особенно актуальны в связи с санкциями, которые страны Запада ввели в отношении России после начала специальной военной операции на Украине.

Отрасль под ударом

США, ЕС и Великобритания с начала марта в несколько этапов ввели в отношении РФ меры, запрещающие поставки технологий и оборудования для добычи, разведки и переработки нефти. Кроме того, полностью исключены любые инвестиции в российские нефтегазовые активы. Западные компании в свою очередь объявляли о полном или частичном прекращении сотрудничества с Россией в сфере энергетики и о намерении избавиться от своих долей в российских проектах и даже компаниях.

Цены на нефть в начале весны поднимались до 130 долларов за баррель на опасениях, что страны Евросоюза введут эмбарго на поставки российской нефти. Европейские чиновники опасаются такой меры до сих пор, так как российское сырье обеспечивает до трети потребления в Европе, а газ из России - до 40%.

Полный запрет на импорт российской нефти и газа ввели пока только США, для которых эта статья в национальном энергобалансе некритична. Впрочем, западные покупатели сырья и без введения санкций ищут альтернативу российским поставкам, снижая импорт из РФ. Одна из причин - проблемы со страхованием и использованием судов, которые доставляют сырье.

По данным источника ТАСС, знакомого с официальной статистикой, Россия в первую декаду апреля сократила добычу нефти на 6% к уровню марта. Новак говорил, что по итогам месяца снижение добычи может составить 4-5%. Минэкономразвития России в своем прогнозе оценило падение производства нефти в России в апреле на 1,5 млн б/с, а в мае, как ожидается, оно усилится до 3 млн б/с. При этом президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов в своем письме на имя Новака предупреждал о возможной остановке российских НПЗ из-за переполненности резервуаров нефтепродуктами, в частности, мазутом.

Однако главным ударом для российского ТЭК стала полная остановка проекта "Северный поток - 2", сертификацию которого еще 22 февраля полностью прекратило германское правительство. Европейские партнеры "Газпрома" - Shell, Uniper, Engie, Wintershall Dea и OMV также прекратили сотрудничество с Россией и сообщили о списании своих инвестиций в проект. Немецкие СМИ сообщали, что оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, планировала подать на банкротство. Стоимость проекта оценивалась в 9,5 млрд евро, его строительство велось на протяжении трех лет и завершилось в 2021 году.

Экономический рикошет

Президент России отмечал, что отказ от нормального экономического сотрудничества уже ударил по миллионам европейцев и отразился на США. В том числе Путин указывал на энергетический кризис, рост цен и зашкаливающую инфляцию, а также обращал внимание на то, что европейские политики готовы "пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину", покупая вместо дешевого российского газа дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов и ограничивая потребление в своих странах.

Но ситуация с санкциями для России открыла и новые возможности, отмечал Путин: в том числе теперь можно будет увеличить потребление нефти, газа и угля на внутреннем рынке, а также стимулировать глубокую переработку сырья и нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира.

Кроме того, добавлял президент, Россия будет развивать собственные компетенции взамен того, что раньше могла покупать на доходы от продажи энергоносителей.

Газ за рубли

В ответ на западные санкции, прежде всего - блокировку золотовалютных резервов РФ, Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, "недружественные" покупатели начнут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

Порядок функционирования специальных счетов в Газпромбанке определил ЦБ. При этом указ прямо запрещает приостановку операций по таким счетам, а также арест и списание с них средств в рамках исполнения обязательств покупателя, не связанных с оплатой природного газа.

Новый порядок расчетов не распространится на экспорт сжиженного природного газа. Возможны и другие исключения, которые сможет определять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

В целом глава государства называл переход на оплату за газ в рублях важным шагом к экономическому суверенитету страны и анонсировал дальнейший рост доли расчетов в отечественной валюте. Он также подчеркивал, что в случае отказа покупателей платить за газ в рублях поставки прекратятся, потому что России "никто ничего бесплатно не продает" и Москва в ответ "не будет заниматься благотворительностью".