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2 часа назад

Володин: Зеленскому придётся отвечать в случае, если что-то случится с Медведчуком

RT на русскомиещё 6

В случае, если с задержанным главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком что-то случится, отвечать придётся президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин: Если с Медведчуком что-то случится, отвечать придется Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют... Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придётся Зеленскому», — написал он в своём Telegram-канале.

Володин напомнил, что Медведчук является инициатором реализации Минских договорённостей. По мнению российского политика, лидера ОПЗЖ не поддерживает Вашингтон и Брюссель из-за того, что он выступал за независимую Украину и построение внеблокового государства.

Жена Медведчука обратилась к Зеленскому

12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.

Жена Медведчука Оксана Марченко попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь освободить её мужа.

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