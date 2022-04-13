В МИД понадеялись избежать военной конфронтации с НАТО

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду на то, что на Западе хватит «здравомыслящих сил», чтобы избежать конфронтации между Россией и НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По ее словам, Россия всегда делала все возможное, чтобы не допустить эскалации. Однако, как отмечает Захарова, эскалация идет со стороны Запада — «поставки вооружений, накачка вооружениями, материальная поддержка, полный политический, идеологический и моральный карт-бланш».