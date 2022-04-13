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2 часа назад

В МИД понадеялись избежать военной конфронтации с НАТО

Lenta.ruиещё 2

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду на то, что на Западе хватит «здравомыслящих сил», чтобы избежать конфронтации между Россией и НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

В МИД понадеялись избежать военной конфронтации с НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, Россия всегда делала все возможное, чтобы не допустить эскалации. Однако, как отмечает Захарова, эскалация идет со стороны Запада — «поставки вооружений, накачка вооружениями, материальная поддержка, полный политический, идеологический и моральный карт-бланш».

Ранее представитель МИД сообщила, что Россия и Украина не прекращали переговорный процесс, делегации продолжают общение в онлайн-формате. Она добавила, что на повестке переговоров сохраняются все изначальные требования Москвы к Киеву: закрепление нейтралитета Украины, демилитаризация и денацификация республики, восстановление статуса русского языка, признание Крыма российским, а республик Донбасса — независимыми.

Политика,Мария Захарова,НАТО,
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