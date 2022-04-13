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1 час назад

Захарова: ничто не помешает выполнению целей спецоперации на Украине

Елена Прошина

Ничто, включая поставки Киеву вооружений со стороны Запада или запугивание, не помешает выполнению целей и задач военной спецоперации России на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит «РИА Новости».

Захарова: ничто не помешает выполнению целей спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Хочу еще раз подтвердить: никакие поставки Киеву западного оружия, ни террористические методы ведения боевых действий украинскими вооруженными формированиями, ничто, в том числе запугивания, пропаганда, фейки, дезинформация, угрозы — ничто не помешает выполнению целей и задач, которые были обозначены руководством РФ», — сказала Захарова.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы РФ не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации.

По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре украинской армии и делают все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,Верховный суд,МИД России,
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