Захарова: ничто не помешает выполнению целей спецоперации на Украине

Ничто, включая поставки Киеву вооружений со стороны Запада или запугивание, не помешает выполнению целей и задач военной спецоперации России на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит «РИА Новости».

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«Хочу еще раз подтвердить: никакие поставки Киеву западного оружия, ни террористические методы ведения боевых действий украинскими вооруженными формированиями, ничто, в том числе запугивания, пропаганда, фейки, дезинформация, угрозы — ничто не помешает выполнению целей и задач, которые были обозначены руководством РФ», — сказала Захарова.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы РФ не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации.