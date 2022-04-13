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1 час назад

Песков ответил на предложение Зеленского по обмену Медведчука на пленных

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского обменять главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев. Слова официального представителя Кремля приводит «РИА Новости».

«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — сказал Песков.

Вчера, 12 апреля, Зеленский сообщил о задержании Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля объявляла местная прокуратура.

«Уродцы»: Медведев дал совет задержавшим Медведчука

Позже глава Украины выступил с предложением к России обменять политика на попавших в плен граждан.

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