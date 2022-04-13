Матвиенко: «США давно подготовили санкции и ждали удобного момента»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что США «давно подготовили» санкции против России и «ждали удобного момента», чтобы их ввести. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Как рассказало РИА Новости, Матвиенко отметила, что санкции могут усилить, но Россия готова принять дополнительные меры для защиты экономики.

«Будут новые санкции накладывать, экономическая война есть война. И сейчас надо вести себя как на войне», - заявила она.

Матвиенко назвала некоторые санкции «экономическими преступлениями», отметив, что на Западе «забирают нашу собственность, наши деньги и так далее».

Спикер отметила, что Россия не будет ни с кем «церемониться» и планирует исходить из своих национальных интересов.