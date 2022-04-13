Песков назвал альтернативный сценарий без операции на Украине

Если бы Киев прислушался к идеям главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о нерасширении конфликта в Донбассе, специальной военной операции сейчас не было бы. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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«Виктор Медведчук является депутатом Рады, известным оппозиционным украинским политиком, который возглавлял оппозиционную партию, имеющую свой взгляд на происходящее на Украине и свою позицию», — сказал Песков.

По его словам, Медведчук всегда выступил за мир, против войны и против расширения конфликта в Донбассе.

«Если бы в свое время эти его идеи и идеи его партии учитывались или легли в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы», — описал Песков альтернативный сценарий развития событий на Украине.

Он также напомнил о хорошо известных взглядах Медведчука в пользу выстраивания взаимовыгодных отношений Украины и России. «Позиция эта всегда была открытой», — заключил Песков.