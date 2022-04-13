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31 минуту назад

Песков заявил, что Медведчук никогда не имел закулисных отношений с Россией

ТАСС

Украинский политик Виктор Медведчук никогда не имел закулисных отношений с Россией, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хорошо известны взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений Украины и России. Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел", - сказал представитель Кремля.

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"Даже если гипотетически это себе представить, то уже наверняка можно было бы понять, что Медведчук покинул бы территорию Украины до начала специальной военной операции. Он этого, как мы видим, не сделал", - обратил внимание Песков.

Медведчук - не гражданин РФ, и Кремль не знает, хочет ли политик, чтобы Москва участвовала в ситуации вокруг него, отметил Песков.

Песков заявил, что военной спецоперации России на Украине не было бы, прислушайся Киев к идеям Медведчука о нерасширении конфликта на Донбассе.

"Виктор Медведчук является депутатом Рады, известным украинским оппозиционном политиком, который возглавлял оппозиционную партию, [политиком], имеющим свой взгляд на происходящее на Украине и свою позицию, - отметил представитель Кремля. - Медведчук всегда был за мир, выступал против войны, против расширения конфликта на Донбассе. Если бы в свое время эти его идеи и идеи его партии учитывались в государственной политике Украины, то никакой военной операции [РФ на Украине] не было бы".

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,
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