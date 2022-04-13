"Виктор Медведчук является депутатом Рады, известным украинским оппозиционном политиком, который возглавлял оппозиционную партию, [политиком], имеющим свой взгляд на происходящее на Украине и свою позицию, - отметил представитель Кремля. - Медведчук всегда был за мир, выступал против войны, против расширения конфликта на Донбассе. Если бы в свое время эти его идеи и идеи его партии учитывались в государственной политике Украины, то никакой военной операции [РФ на Украине] не было бы".