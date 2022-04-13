Лукашенко: «Путин прекратил все коронавирусы в мире»

«У нас (в Белоруссии) все хорошо. Мы скоро разберемся в коронавирусе и оценим и плюсы и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей около 8 тысяч было всего», - сказал Лукашенко.