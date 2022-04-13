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5 часов назад

Лукашенко: «Путин прекратил все коронавирусы в мире»

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что тот «прекратил все коронавирусы в мире». Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко: «Путин прекратил все коронавирусы в мире»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надо все обдумать, когда все закончится. Есть и то, что нагнеталась ситуация. А ведь она кому-то выгодна. Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец – война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», - сказал Лукашенко журналистам.

Он отметил, что многие специалисты, связанные с выявлением новых штаммов быстро разбогатели. Он также подчеркнул, что белорусский путь оказался правильным и сейчас всеми востребован.

«У нас (в Белоруссии) все хорошо. Мы скоро разберемся в коронавирусе и оценим и плюсы и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей около 8 тысяч было всего», - сказал Лукашенко.

Ранее глава НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что новый штамм коронавируса ХЕ может быть более заразным. Однако подтверждения этому пока нет, т.к. случаев заражения им в России пока не зарегистрировано.

По его словам, штамм ХЕ представляет собой гибрид из двух разновидностей штамма «омикрон» — BA.1 и BA.2. В настоящее время им заражено около 640 человек в мире.

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