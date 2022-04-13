Матвиенко сделала заявление о национализации имущества иностранных компаний

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос национализации имущества иностранных компаний, которые уходят из России, не обсуждается. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ни в коей мере речи о национализации не идет», — указала парламентарий.
Она считает, что к данному вопросу следует
подходить очень избирательно и осторожно.
«Я лично против разрушения института собственности, рынка. Это делать нельзя, иначе мировая экономика будет разрушена», - указала Матвиенко.
Она отметила, что многие компании заявили об уходе с российского рынка, находясь под мощнейшим давлением.
Ранее в начале апреля Государственный совет Республики Крым внес в Госдуму законопроект о национализации собственности, которая по состоянию на 24 февраля текущего года находилась в собственности граждан недружественных стран. Это касается таких объектов права собственности, как движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в кредитных организациях, ценные бумаги и т.д.
Первый вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс ранее заявил, что каждое решение по национализации имущества недружественных стран и иностранных граждан на полуострове будет приниматься взвешенно и объективно.