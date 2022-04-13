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6 часов назад

Матвиенко сделала заявление о национализации имущества иностранных компаний

Лера Букина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос национализации имущества иностранных компаний, которые уходят из России, не обсуждается. Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко сделала заявление о национализации имущества иностранных компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ни в коей мере речи о национализации не идет», — указала парламентарий.

Она считает, что к данному вопросу следует

подходить очень избирательно и осторожно.

«Я лично против разрушения института собственности, рынка. Это делать нельзя, иначе мировая экономика будет разрушена», - указала Матвиенко.

Она отметила, что многие компании заявили об уходе с российского рынка, находясь под мощнейшим давлением.

Ранее в начале апреля Государственный совет Республики Крым внес в Госдуму законопроект о национализации собственности, которая по состоянию на 24 февраля текущего года находилась в собственности граждан недружественных стран. Это касается таких объектов права собственности, как движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в кредитных организациях, ценные бумаги и т.д.

Первый вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс ранее заявил, что каждое решение по национализации имущества недружественных стран и иностранных граждан на полуострове будет приниматься взвешенно и объективно.

Политика,Ефим Фикс,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,Госдума,
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