Матвиенко сделала заявление о национализации имущества иностранных компаний

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос национализации имущества иностранных компаний, которые уходят из России, не обсуждается. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Ни в коей мере речи о национализации не идет», — указала парламентарий.

Она считает, что к данному вопросу следует

подходить очень избирательно и осторожно.

«Я лично против разрушения института собственности, рынка. Это делать нельзя, иначе мировая экономика будет разрушена», - указала Матвиенко.

Она отметила, что многие компании заявили об уходе с российского рынка, находясь под мощнейшим давлением.

Ранее в начале апреля Государственный совет Республики Крым внес в Госдуму законопроект о национализации собственности, которая по состоянию на 24 февраля текущего года находилась в собственности граждан недружественных стран. Это касается таких объектов права собственности, как движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в кредитных организациях, ценные бумаги и т.д.