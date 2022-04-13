Лукашенко: «Мы с Путиным им покажем кузькину мать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал совместно с российским лидером Владимиром Путиным показать всему миру «кузькину мать». Об этом он заявил, отвечая на вопрос об интеграции, пишет РИА Новости.
Таким образом белорусский лидер отреагировал на вопрос журналиста, покажут ли Россия и Белоруссия, что значит интеграция от Бреста до Владивостока.
«Показали, еще не это покажем. Вчерашний визит на космодром и здесь… Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: «Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать», - подчеркнул Александр Лукашенко.
12 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу на космодроме Восточный.
В сентябре 2021-го президенты России и Белоруссии согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства. При этом Лукашенко отмечал, что Союзное государство выстраивает безопасность, основываясь на необходимости защищать свои рубежи.