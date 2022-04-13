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29 минут назад

Лукашенко: «Мы с Путиным им покажем кузькину мать»

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал совместно с российским лидером Владимиром Путиным показать всему миру «кузькину мать». Об этом он заявил, отвечая на вопрос об интеграции, пишет РИА Новости.

Лукашенко: «Мы с Путиным им покажем кузькину мать»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом белорусский лидер отреагировал на вопрос журналиста, покажут ли Россия и Белоруссия, что значит интеграция от Бреста до Владивостока.

«Показали, еще не это покажем. Вчерашний визит на космодром и здесь… Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: «Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать», - подчеркнул Александр Лукашенко.

12 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу на космодроме Восточный.

Лукашенко высказался о единстве с Россией

В сентябре 2021-го президенты России и Белоруссии согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства. При этом Лукашенко отмечал, что Союзное государство выстраивает безопасность, основываясь на необходимости защищать свои рубежи.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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