Лукашенко: «Мы с Путиным им покажем кузькину мать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал совместно с российским лидером Владимиром Путиным показать всему миру «кузькину мать». Об этом он заявил, отвечая на вопрос об интеграции, пишет РИА Новости.

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Таким образом белорусский лидер отреагировал на вопрос журналиста, покажут ли Россия и Белоруссия, что значит интеграция от Бреста до Владивостока.

«Показали, еще не это покажем. Вчерашний визит на космодром и здесь… Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: «Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать», - подчеркнул Александр Лукашенко.

12 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу на космодроме Восточный.