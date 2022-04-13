«Лукашенко прав»: Вассерман математически рассчитал сроки объединения с Белоруссией

«Дело во взаимосвязях между типами хозяйства. Хозяйство Белоруссии значительно менее разнообразно, там меньше направлений, требующих внимания государства. Число взаимосвязей растет пропорционально квадрату числа самих направлений деятельности. Если число направлений растет вдесятеро, то и число взаимосвязи между ними растет в сотни раз. Тут нужно считать каждый болтик для крепления... К чему я всю эту математику говорю? Хозяйство Белоруссии устроено значительно проще, чем хозяйство Российской Федерации. Если мы попытаемся полностью объединить РФ и Белоруссию, то качество управления в Белоруссии резко упадет, потому что сочетать разные методы управления в одном государстве невозможно. А это значит, что и в объединенном государстве в целом упадет качество управления», - рассказал депутат.