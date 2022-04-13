Посольство России обратилось с требованием к МИД Италии

Посольство России направило в МИД Италии ноту с требованием принять дополнительные меры по защите российских загранпредставительств. Об этом в среду заявил посол России в Риме Сергей Разов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы, как и положено, обратились с официальной нотой в МИД Италии с просьбой, а точнее с требованием, принять дополнительные меры обеспечения безопасности наших загранпредставительств как здесь в Риме, так и наших трех генеральных консульств, которые работают в Италии", - сказал он.

Посол также прокомментировал произошедший в понедельник инцидент с попыткой нанести ущерб зданию российского диппредставительства в Риме, назвав его политически мотивированным. Дипломат отметил, что злоумышленник задержан, им оказался гражданин Украины, проживающий в Италии.

"Здесь украинцев и до событий последних было примерно 300 тыс., а сейчас прибыло в эту страну около 90 тыс. беженцев, понятно, с какими настроениями", - добавил он.

Гражданин Украины, личность которого не раскрывается, облил ведущую на территорию посольства России в Риме дверь красной краской. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские дипломаты рассказали, что инцидент произошел утром 11 апреля. На место происшествия прибыла полиция, злоумышленник задержан.

«В связи с инцидентом в МИД Италии направлена вербальная нота с требованием усилить меры безопасности представительства и провести объективное расследование инцидента», — отметили в дипмиссии.

6 апреля литовские активисты вылили красную краску в городской пруд в Вильнюсе, расположенный напротив посольства России, в знак протеста против военной операции на Украине. Отмечалось, что мероприятие заранее было согласовано местными властями, а сама краска не представляла опасность для окружающей среды. После окрашивания водоема в него спустилась литовская олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите.

Бывшие депутаты болгарского парламента Николай Хаджигенов и Арам Бабикян, задержанные в пятницу после инцидента у посольства РФ в Софии, освобождены из-под стражи. Об этом сообщает газета 24 chasa.

Ранее в пятницу экс-депутаты облили краской основной вход на территорию посольства РФ в Болгарии. После этого, как передавал корреспондент ТАСС, нарушителей на месте инцидента задержала жандармерия.

Бывшие парламентарии утверждали, что "акция носила спонтанный характер". Однако при этом надели резиновые перчатки, чтобы не испачкаться краской, а саму акцию транслировали в прямом эфире в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской). В течение нескольких минут на место прибыли и представители болгарских СМИ.

Полиция задержала политиков за хулиганство на 24 часа, однако после отказа прокуратуры предъявить в их адрес официальные объявления они были освобождены.

Министерство иностранных дел РФ фикcирует угрозы для своих дипломатов, работающих за рубежом в ряде стран, и не рекомендует им выходить в город поодиночке, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ведомства Cергей Лавров. Он добавил, что Москва на фоне нарастающей русофобии примет все необходимые меры для защиты cоотечественников за рубежом.

Есть атаки, фактически террористические атаки против наших учреждений и против физической безопасности дипломатов. <…> Сейчас мы не рекомендуем им выходить в город поодиночке, — сказал Лавров.

Министр добавил, что скорость, с которой русофобская волна была запущена, говорит о том, что латентный расизм никуда из Европы не делся.

Русский сейчас — это команда «фас», — резюмировал Лавров.

24 марта Лавров заявил, что Россия готова к тому, что страны Запада выбрали путь русофобии на фоне событий на Украине. Министр отметил, что Западу не нравится, что режим Киева, который он пестовал и вооружал против России, наставлял на путь неонацистской идеологии и практики все эти последние годы, должен сейчас отвечать за свои преступления.

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на посольство РФ в Варшаве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, вандалы облили краской здание посольства, повредив фасад. Для установления обстоятельств и виновников произошедшего Бастрыкин поручил следователям запросить в Министерстве иностранных дел (МИД) России необходимую для расследования информацию.

Ранее Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести доследственную проверку по факту инцидента с российским флагом в Эстонии. Неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства России в эстонском городе Тарту. В заявлении посольства произошедшее было названо «очередным актом вандализма». Правоохранители усматривают в действиях неизвестных признаки состава преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ («Надругательство над Государственным флагом РФ»).

Посол Российской Федерации в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что угрозы в адрес сотрудников российского посольства, а также россиян, которые проживают в стране, поступают в Швейцарии. Об этом сообщает РИА «Новости».

goldtrezzini.ru

«В целом мы придерживаемся всех рекомендаций центра относительно вопросов безопасности, поскольку в адрес и сотрудников посольства, и просто россиян, которые проживают здесь, зачастую поступают угрозы их личной безопасности. Поэтому разработанный комплекс мер в посольстве позволяет на данном этапе полностью обеспечить безопасность сотрудников и самого посольства», — заявил Гармонин.

Он подчеркнул, что местные власти уже пошли навстречу дипломатам и усилили охрану российского посольства, расставив постоянные полицейские посты.

Ранее посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев заявил, что посольство России направило в МИД Польши ноту протеста из-за действий властей по захвату здания дипломатической недвижимости в Варшаве на улице Яна III Собеского.

Он пояснил, что здания и инфраструктура были построены на этом участке еще советской стороной для дипломатических целей и являются объектами российской дипломатической недвижимости.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по фактам нападений на посольства России в Нидерландах и Ирландии и Россотрудничество во Франции. Об этом докладывает пресс-служба СК. Сообщается, что здания российских дипведомств пытались поджечь и протаранить на грузовике.

«По результатам проведенных проверок Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного ч.2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)», — говорится в сообщении на сайте СК.

В ведомстве подчеркнули, что «перечисленными действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы, и причинен имущественный вред».

28 февраля несколько человек забросали здание посольства РФ в Нидерландах пиротехническими изделиями, нанесли повреждения транспортным средствам российского заграничного учреждения. 3 марта на территорию посольства РФ в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. 7 марта в Дублине неизвестный пытался протаранить ворота российского дипведомства. Ранее посольство России во Франции облили краской, а представители западных стран начали высылать российских дипломатов из своих стран. Это стало следствием того, что утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию страны.

Россия направила в МИД Германии ноту протеста после того, как в Трептов-парке в Берлине неизвестные осквернили мемориал советским воинам. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Рассматриваем эту подлую акцию как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», — говорится в сообщении посольства.

Сотрудники российской дипмиссии сообщили о случившемся правоохранительным органам ФРГ, а также потребовали устранить последствия, установить обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности виновных.

Речь идет о мемориале в честь погибших солдат СССР в битве за Берлин в 1945 году. Памятник находится в Трептов-парке в Берлине. Как сообщалось, злоумышленники 7 апреля сделали красной краской на мемориале несколько надписей, в том числе свастику.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела выяснить все обстоятельства произошедшего и принять меры для установления личностей виновников осквернения памятника.

Городской совет Праги утвердил в пятницу инициативу муниципалитета шестого района чешской столицы переименовать ту часть улицы Коруновачни, на которой расположено посольство РФ в Чехии, в улицу "Украинских героев". Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

"Городским советом принято предложение муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого находится посольство РФ в Чехии, переименовать часть улицы Коруновачни, где расположено здание [диппредставительства], в улицу "Украинских героев", - сказали в мэрии.

Городской совет одобрил также решение назвать расположенный близ территории российского посольства небольшой мост для автомобилей и пешеходов, проходящий над железной дорогой, именем украинского сапера Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля.

В феврале 2020 года по инициативе муниципалитета района Прага-6 в честь Бориса Немцова была переименована площадь "Под каштанами", которая являлась официальным адресом посольства РФ в Чехии. В апреле того же года районные власти, несмотря на протесты общественности, перенесли с площади Интербригады в депозитарий памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Посольство России в Бухаресте выразило глубокие соболезнования родственникам водителя, который погиб после неудавшейся попытки протаранить ворота дипмиссии. Сообщение пресс-службы диппредставительства РФ размещено на официальном сайте.

Представители посольства России в Румынии назвали погибшего жертвой военной пропаганды Запада.

«С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буча», — говорится в сообщении.

Ранее румынские СМИ сообщили об автомобиле, который врезался в ограждение посольства России в Бухаресте. Пожарные оперативно потушили сгоревший автомобиль, опасности для здания российского посольства нет. В автомобиле находился только водитель.