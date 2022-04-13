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6 часов назад

Кто претендует на наследство Жириновского?

Алиса Селезнёва

Наследство лидера ЛДПР Владимира Жириновского может исчисляться миллионами, однако большая часть имущества оформлена на его бывшую официальную жену. Кто является наследниками политика, разбиралась «Комсомольская правда».

Кто претендует на наследство Жириновского?
Фото: ТАССТАСС

Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания парламента сообщил о его смерти, после чего депутаты почтили память политика минутой молчания. Похороны лидера ЛДПР прошли 8 апреля.

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Старший сын и бывшая жена Жириновского - Игорь и Галина Лебедевы - не пришли на прощание с ним в Дом Союзов. При этом Игорь Лебедев прислал на могилу отца на Новодевичьем кладбище венок с надписью на траурной ленте «Давай помиримся».

Перед смертью Жириновский назвал свою главную ошибку

По данным «Комсомольской правды», Владимир Жириновский владел тремя жилыми домами в Подмосковье, тремя квартирами, восемью дачами и десятью земельными участками. Но основная часть его имущества была оформлена на единственную официальную жену - Галину Лебедеву, утверждает издание.

Владимир Жириновский и Галина Лебедева поженились в 1971 году. Через семь лет брака супруга лидера ЛДПР подала на развод, делила с Жириновским имущество в суде и выиграла.

Однако после официального развода Жириновский и Лебедева не разъехались. В 1980 году они вновь воссоединились, но официально брак больше не заключали. А в 1993 году обвенчались и с этого времени жили церковным браком. Однако на требование конкурентов из других партий показать активы жены Владимир Жириновский каждый раз напоминал, что он не состоит в браке.

Галина Лебедева родила в 1972 году сына Игоря. Он единственный ребенок Жириновского, рожденный в браке. Старший сын политика носит фамилию матери, но пошел по стопам отца. Он связал свою жизнь с политической деятельностью и в январе 2000 года был избран председателем фракции ЛДПР в Госдуме третьего созыва. У Игоря Лебедева четверо детей.

Однако на наследство Жириновского могу претендовать и его внебрачные дети: сын Олег Эйдельштейн и дочь Анастасия Петрова.

О том, что у лидера партии есть еще один сын, стало известно после того, как Владимир Жириновский в 1995 году привел девятилетнего Олега на центральное телевидение. Матерью его является Жанна Газдарова, осетинка по происхождению. Роман между Жириновским и Газдаровоц закрутился на Кубе, где политик был в командировке.

Жириновский не сразу узнал про сына, но признал его без всяких сомнений и стал помогать финансово. Мальчик вырос у бабушки в небольшом поселке Чикола в Северной Осетии. Затем он окончил Московский государственный открытый университет и Дипломатическую академию МИД России. Внебрачный сын политика, как и законный, также член партии ЛДПР, он носит фамилию своего деда по отцу.

Внебрачная же дочь Жириновского Анастасия Петрова родилась в 1983 году. Отец-политик рассказывал, что всегда присутствовал в жизни девочки, помогал ей и ее матери финансово. Анастасия ведет непубличный образ жизни и посвятила себя науке.

Политика,Анастасия Петрова,Игорь Лебедев,Галина Лебедева,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,МИД России,ЛДПР,Госдума,
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