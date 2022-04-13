Кто претендует на наследство Жириновского?

Наследство лидера ЛДПР Владимира Жириновского может исчисляться миллионами, однако большая часть имущества оформлена на его бывшую официальную жену. Кто является наследниками политика, разбиралась «Комсомольская правда».

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Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания парламента сообщил о его смерти, после чего депутаты почтили память политика минутой молчания. Похороны лидера ЛДПР прошли 8 апреля.

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Старший сын и бывшая жена Жириновского - Игорь и Галина Лебедевы - не пришли на прощание с ним в Дом Союзов. При этом Игорь Лебедев прислал на могилу отца на Новодевичьем кладбище венок с надписью на траурной ленте «Давай помиримся».

По данным «Комсомольской правды», Владимир Жириновский владел тремя жилыми домами в Подмосковье, тремя квартирами, восемью дачами и десятью земельными участками. Но основная часть его имущества была оформлена на единственную официальную жену - Галину Лебедеву, утверждает издание.

Владимир Жириновский и Галина Лебедева поженились в 1971 году. Через семь лет брака супруга лидера ЛДПР подала на развод, делила с Жириновским имущество в суде и выиграла.

Однако после официального развода Жириновский и Лебедева не разъехались. В 1980 году они вновь воссоединились, но официально брак больше не заключали. А в 1993 году обвенчались и с этого времени жили церковным браком. Однако на требование конкурентов из других партий показать активы жены Владимир Жириновский каждый раз напоминал, что он не состоит в браке.

Галина Лебедева родила в 1972 году сына Игоря. Он единственный ребенок Жириновского, рожденный в браке. Старший сын политика носит фамилию матери, но пошел по стопам отца. Он связал свою жизнь с политической деятельностью и в январе 2000 года был избран председателем фракции ЛДПР в Госдуме третьего созыва. У Игоря Лебедева четверо детей.

Однако на наследство Жириновского могу претендовать и его внебрачные дети: сын Олег Эйдельштейн и дочь Анастасия Петрова.

О том, что у лидера партии есть еще один сын, стало известно после того, как Владимир Жириновский в 1995 году привел девятилетнего Олега на центральное телевидение. Матерью его является Жанна Газдарова, осетинка по происхождению. Роман между Жириновским и Газдаровоц закрутился на Кубе, где политик был в командировке.

Жириновский не сразу узнал про сына, но признал его без всяких сомнений и стал помогать финансово. Мальчик вырос у бабушки в небольшом поселке Чикола в Северной Осетии. Затем он окончил Московский государственный открытый университет и Дипломатическую академию МИД России. Внебрачный сын политика, как и законный, также член партии ЛДПР, он носит фамилию своего деда по отцу.