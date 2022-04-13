Британия расширила санкционный список

Великобритания ввела санкции в отношении еще 206 юридических и физических лиц России из-за ее специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в санкционный список включены гендиректор «Когалымнефтегаза» Вагит Алекперов, владелец акций АФК «Система» Владимир Евтушенков, экс-глава РЖД Владимир Якунин и глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.
24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а также компания «Российские железные дороги» (РЖД), «Совкомфлот», «РусГидро».
Также санкции затронули главу Сбербанка Германа Грефа и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова.
6 апреля Британия внесла в санкционный список еще восьмерых россиян.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине.