Британия расширила санкционный список

Великобритания ввела санкции в отношении еще 206 юридических и физических лиц России из-за ее специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а также компания «Российские железные дороги» (РЖД), «Совкомфлот», «РусГидро».

6 апреля Британия внесла в санкционный список еще восьмерых россиян.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.