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6 часов назад

Великобритания ввела санкции в отношении еще 206 граждан и предприятий России

Газета.Ruиещё 4

Великобритания ввела санкции в отношении еще 206 юридических и физических лиц России из-за ее специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Британия расширила санкционный список
Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look PressMonika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Отмечается, что в санкционный список включены гендиректор «Когалымнефтегаза» Вагит Алекперов, владелец акций АФК «Система» Владимир Евтушенков, экс-глава РЖД Владимир Якунин и глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а также компания «Российские железные дороги» (РЖД), «Совкомфлот», «РусГидро».

Британия ввела санкции против российских компаний

Также санкции затронули главу Сбербанка Германа Грефа и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова.

6 апреля Британия внесла в санкционный список еще восьмерых россиян.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине.

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