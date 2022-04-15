Посол РФ назвал шантажом действия Запада в отношении Сербии

Россия решительно осуждает шантаж, которому подверглась Сербия со стороны стран Запада, по вопросу введения антироссийских санкций. Об этом в пятницу заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Мы решительно осуждаем действия западных стран, которые опустились до бесстыдного шантажа и эксплуатации стремления Белграда в ЕС. Требование присоединиться к антироссийским санкциям подтверждает, что Брюсселю нужны не равноправные партнеры, а безвольные марионетки. Мы уверены, что Сербия это осознает, и что будет и дальше руководствоваться основными национальными интересами. Невозможно даже представить себе, чтобы сербский народ с его непоколебимым духом и традицией защищать свою независимость и достоинство мог бы удовольствоваться таким оскорбительным положением и ничтожной ролью в Европе", - заявил Боцан-Харченко в интервью газете Kurir.
Ранее посол Германии в Сербии Томас Шиб заявил, что Германия поддерживает Сербию на ее пути в ЕС, и что чем скорее Сербия присоединится к совместной внешней и политике безопасности стран Евросоюза, т.е. введет санкции против России, тем быстрее произойдет интеграция страны в ЕС.
Ранее президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Вучич также заявил, что Сербия временно прекращает учения армии и полиции со всеми иностранными партнерами. Он отметил, что Сербия считает и Россию, и Украину братскими странами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Украине.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.