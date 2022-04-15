Посол РФ назвал шантажом действия Запада в отношении Сербии

"Мы решительно осуждаем действия западных стран, которые опустились до бесстыдного шантажа и эксплуатации стремления Белграда в ЕС. Требование присоединиться к антироссийским санкциям подтверждает, что Брюсселю нужны не равноправные партнеры, а безвольные марионетки. Мы уверены, что Сербия это осознает, и что будет и дальше руководствоваться основными национальными интересами. Невозможно даже представить себе, чтобы сербский народ с его непоколебимым духом и традицией защищать свою независимость и достоинство мог бы удовольствоваться таким оскорбительным положением и ничтожной ролью в Европе", - заявил Боцан-Харченко в интервью газете Kurir.