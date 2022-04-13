«Уродцы»: Медведев дал совет задержавшим Медведчука

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Киев хочет выбить из Виктора Медведчука показания, быстро осудить его и обменять на военнопленных. В своём Telegram-канале он рекомендовал «отдельным уродцам», считающим себя «украинскими властями», покрепче запирать двери и внимательнее смотреть по сторонам.