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1 час назад

Затраты на информационную войну против РФ уж превысили $1 млрд

ТАСС

Сумма расходов информационной атаки на Россию в сети с 24 февраля может достигать уже более $1 млрд. Всего обнаружено 5,4 млн фейковых сообщений, сообщила в среду директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Затраты на информационную войну против РФ уж превысили $1 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Размер расходов на инфокампанию, инфовойну может составлять до $1 млрд 150 тыс. в период с 24 февраля по 12 апреля. Ежедневные расходы на кампанию по распространению дезинформации против России составляют $21-24 млн - примерно по текущему курсу более 2 млрд рублей в сутки. Расходы на распространение фейка о событиях в Буче составляют на текущий момент $46 млн. Этот фейк продолжает распространяться довольно активно", - сказала она на пресс-конференции, посвященной новым итогам мониторинга информационных фейков.

Согласно оценкам экспертов Лиги безопасного интернета, общее число выявленных фейковых сообщений в СМИ и социальных сетях уже достигает 5,4 млн.

"Обработано свыше 240 млн публикаций и комментариев в российском и иностранном сегменте социальных сетей. В мониторинг включены публикации в 41 тыс. российских и иностранных СМИ", - рассказала Мизулина.

Политика,Екатерина Мизулина,Общественная палата России,
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