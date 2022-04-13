Затраты на информационную войну против РФ уж превысили $1 млрд

Сумма расходов информационной атаки на Россию в сети с 24 февраля может достигать уже более $1 млрд. Всего обнаружено 5,4 млн фейковых сообщений, сообщила в среду директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
"Размер расходов на инфокампанию, инфовойну может составлять до $1 млрд 150 тыс. в период с 24 февраля по 12 апреля. Ежедневные расходы на кампанию по распространению дезинформации против России составляют $21-24 млн - примерно по текущему курсу более 2 млрд рублей в сутки. Расходы на распространение фейка о событиях в Буче составляют на текущий момент $46 млн. Этот фейк продолжает распространяться довольно активно", - сказала она на пресс-конференции, посвященной новым итогам мониторинга информационных фейков.
Согласно оценкам экспертов Лиги безопасного интернета, общее число выявленных фейковых сообщений в СМИ и социальных сетях уже достигает 5,4 млн.
"Обработано свыше 240 млн публикаций и комментариев в российском и иностранном сегменте социальных сетей. В мониторинг включены публикации в 41 тыс. российских и иностранных СМИ", - рассказала Мизулина.