Затраты на информационную войну против РФ уж превысили $1 млрд

"Размер расходов на инфокампанию, инфовойну может составлять до $1 млрд 150 тыс. в период с 24 февраля по 12 апреля. Ежедневные расходы на кампанию по распространению дезинформации против России составляют $21-24 млн - примерно по текущему курсу более 2 млрд рублей в сутки. Расходы на распространение фейка о событиях в Буче составляют на текущий момент $46 млн. Этот фейк продолжает распространяться довольно активно", - сказала она на пресс-конференции, посвященной новым итогам мониторинга информационных фейков.