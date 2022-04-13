Белоусов заявил о попытках ввести экономическую блокаду России

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил о том, что Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России . Речь идет о финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной сферах. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, замысел геополитических противников Москвы состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики.

«Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец», - заявил он, выступая в Совете Федерации .

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика России, как и национальная финансовая система, не обрушились под влиянием санкций Запада. По его словам, экономика страны достаточно прочно стоит на ногах. Он отметил, что санкционный «блицкриг» Запада против России не достиг поставленной цели. Путин также заявил, что рассчитывает на здравый смысл, который должен возобладать на Западе и изменить ситуацию с антироссийскими санкциями.