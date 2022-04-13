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47 минут назад

Захарова прокомментировала желание МВД Украины «выбить показания» из Медведчука

Lenta.ruиещё 6

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, который рассказал о желании «выбить показания» из главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Она раскритиковала такой подход и сравнила его с практикой британских властей в своем Telegram-канале.

«Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», — заявила Захарова.

Зеленский сообщил о задержании Медведчука

Ранее Денисенко действительно признал, что в ведомстве пока не готовы обменивать Медведчука.

«Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле, мне кажется, было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания, потому что он обладает огромным объемом информации про то, кто, кому и сколько давал из РФ для создания пятой колонны, для создания движения коллаборантов», — заявил он.

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание Медведчука по поручению Зеленского 12 апреля.

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