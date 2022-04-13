Лукашенко рассказал, как всегда называл Путина

«И когда Путин мне рассказывает о Приморье и прочем, я ему всегда: "Ты молодец, что не бросил Дальний Восток". Потому что после распада Союза видел, к чему мог прийти этот край. Остров Русский, космодром – это точки будущего России», - сказал Лукашенко.