Лукашенко рассказал, как всегда называл Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко заявил, что всегда называл президента России Владимира Путина молодцом за то, что тот не бросил Дальний Восток России. Об этом пишет РИА Новости.
По словам белорусского лидера, у него сложилось личное доброе отношение к Приморскому краю.
«И когда Путин мне рассказывает о Приморье и прочем, я ему всегда: "Ты молодец, что не бросил Дальний Восток". Потому что после распада Союза видел, к чему мог прийти этот край. Остров Русский, космодром – это точки будущего России», - сказал Лукашенко.
Ранее белорусский лидер посетил космодром Восточный, где провел встречу с Путиным. Планируется, что 13 апреля Лукашенко посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.