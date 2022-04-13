Совфед разрешил открывать пункты пропуска через госграницу до завершения их строительства

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на обеспечение устойчивого функционирования транспортного комплекса и поддержку хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления. В частности, документ дает возможность открывать пункты пропуска через госграницу РФ еще до завершения их строительства.

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В качестве антикризисной меры закон наделяет правительство полномочием устанавливать особенности открытия пунктов пропуска через государственную границу для ускорения темпов ввода их в работу, чтобы осуществлять "перевозки грузов с дружественными странами в условиях сложившейся обостренной политической ситуации вокруг Российской Федерации".

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Как отмечается в пояснительной записке, эта норма позволит принимать решение об открытии пунктов пропуска через госграницу РФ до завершения их строительства (реконструкции), оборудования, технического оснащения по предложению Минтранса, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, при условии ввода в эксплуатацию морского порта, железнодорожного вокзала, железнодорожной линии, на которой расположена железнодорожная станция.

Кроме того, согласно документу кабмин в 2022 году сможет устанавливать особенности надзора за международными автомобильными перевозками в части проведения весового и габаритного контроля транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

"Эта норма обеспечит беспрепятственное прохождение транспортных средств, перевозящих продовольственные товары и товары первой необходимости через государственную границу, и сокращение времени прохождения транспортным средством МАПП (многосторонние автомобильные пункты пропуска - прим. ТАСС) на 20 минут", - отмечается в пояснительных документах.