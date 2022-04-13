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3 часа назад

Птица справила нужду на Байдена во время выступления: видео

Александр Кузьмин

С президентом США Джозефом Байденом приключился новый конфуз. Во время выступления в Айове на главу Белого дома в прямом эфире птица справила нужду. Неприятный инцидент с американским политиком был зафиксирован на камеру. Соответствующую запись публикуют новостные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как на пиджак главы государства падает сверху птичий помет. При этом американский президент как будто не заметил случившегося и продолжил свою речь. Примечательно, что во время своего выступления он обвинил Россию в росте цен в США.

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