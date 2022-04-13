Лукашенко оценил вероятность включения Белоруссии в состав РФ

"Я говорю: "Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться! И как санкции преодолевать, и так далее", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.