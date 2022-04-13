Лукашенко оценил вероятность включения Белоруссии в состав РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко исключил вероятность того, что его страна со временем будет включена в состав Российской Федерации.
"Я говорю: "Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться! И как санкции преодолевать, и так далее", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он подчеркнул, что считает пространство от Бреста до Владивостока общим Отечеством.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не может предать Россию под тем давлением Запада, под которым оказалась наша страна.