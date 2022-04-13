В Крыму допустили проведение референдума на юге Украины

В южных регионах Украины, перешедших под контроль российских войск в ходе спецоперации, возможно проведение референдума. Люди, которые там проживают, имеют право на самоопределение, сказал РИА Новости постпред Крыма при президенте России вице-премьер республики Георгий Мурадов.

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Волеизъявление народа, безусловно, в нормальном обществе всегда фиксируется демократическими процедурами, например, такими как референдум, который был проведён в 2014 году в Крыму. Только эти процедуры, на мой взгляд, и могут определить окончательную позицию людей относительно своего будущего. Население имеет право на самоопределение, — заявил он.

Мурадов отметил, что возвращение юга Украины под контроль националистов грозит катастрофой и репрессиями местному населению, а также возобновлением угроз для безопасности Крыма. По его словам, Россия должна довести денацификацию Украины до конца или же защитить южные территории от нацистов каким-либо иным способом. При этом постпред подчеркнул, что окончательное слово за народом. Он также заявил о готовности Крыма помогать югу Украины и делиться своим опытом.