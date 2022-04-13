В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
22 минуты назад

В Крыму допустили проведение референдума на юге Украины

News.ru

В южных регионах Украины, перешедших под контроль российских войск в ходе спецоперации, возможно проведение референдума. Люди, которые там проживают, имеют право на самоопределение, сказал РИА Новости постпред Крыма при президенте России вице-премьер республики Георгий Мурадов.

В Крыму допустили проведение референдума на юге Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волеизъявление народа, безусловно, в нормальном обществе всегда фиксируется демократическими процедурами, например, такими как референдум, который был проведён в 2014 году в Крыму. Только эти процедуры, на мой взгляд, и могут определить окончательную позицию людей относительно своего будущего. Население имеет право на самоопределение, — заявил он.

Мурадов отметил, что возвращение юга Украины под контроль националистов грозит катастрофой и репрессиями местному населению, а также возобновлением угроз для безопасности Крыма. По его словам, Россия должна довести денацификацию Украины до конца или же защитить южные территории от нацистов каким-либо иным способом. При этом постпред подчеркнул, что окончательное слово за народом. Он также заявил о готовности Крыма помогать югу Украины и делиться своим опытом.

Ранее Мурадов рассказал, что в южных областях Украины создаются новые военно-гражданские администрации, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, а население всё шире использует при расчётах рубли. Он назвал это шагами в верном направлении и напомнил, что юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией.

Политика,Георгий Мурадов,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители