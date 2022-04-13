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17 минут назад

Постпред Крыма рассказал про этапы денацификации Украины

Елена Прошина

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что «процесс денацификации Украины должен пройти через два основных этапа». Об этом сообщает РИА Новости.

Постпред Крыма рассказал про этапы денацификации Украины
Фото: ТАССТАСС

По его словам, нынешнее руководство Украины «было создано Западом и используется им как инструмент для насаждения украинскому обществу нацистской идеологии».

Он выразил уверенность, что первый этап, который должна пройти Украина для «освобождения от нацизма», — денацификация власти. Без этого говорить о дальнейшем преобразовании страны невозможно, отметил он.

Политик пояснил, что во втором этапе следует позаботиться о денацификации информационного поля, образования, СМИ и сознания основной части украинского народа, который Мурадов обвинил в поклонении «нацистской идеологии». Он подчеркнул, что второй этап может занять несколько лет.

Ранее заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что власти Украины планируют химическую провокацию в Донбассе. Он полагает, что теракты против предприятий с токсичными веществами могут повториться и напомнил про многочисленные «химические провокации», организованные США и странами НАТО в ходе сирийского конфликта.

Политика,Олег Сыромолотов,Георгий Мурадов,МИД России,НАТО,
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