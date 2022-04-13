Постпред Крыма рассказал про этапы денацификации Украины

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что «процесс денацификации Украины должен пройти через два основных этапа». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, нынешнее руководство Украины «было создано Западом и используется им как инструмент для насаждения украинскому обществу нацистской идеологии».

Он выразил уверенность, что первый этап, который должна пройти Украина для «освобождения от нацизма», — денацификация власти. Без этого говорить о дальнейшем преобразовании страны невозможно, отметил он.

Политик пояснил, что во втором этапе следует позаботиться о денацификации информационного поля, образования, СМИ и сознания основной части украинского народа, который Мурадов обвинил в поклонении «нацистской идеологии». Он подчеркнул, что второй этап может занять несколько лет.