Посол России назвал цель «пропагандистских опусов» Госдепа США

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов назвал цель «пропагандистских опусов» Госдепартамента США. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

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По мнению дипломата, цель подобных заявлений — очернить государственный строй неугодных стран и получить предлог для вмешательства в их внутренние дела.

«Прежде чем осуждать другие страны в нарушении прав и свобод человека, Вашингтону следует, в первую очередь, озаботиться решением собственных проблем», — заявил Антонов.

Помимо этого посол России выразил обеспокоенность негуманной политикой американских властей против иммигрантов. Также он обратил внимание на то, что Вашингтон замалчивает случаи применения пыток и бесчеловечного обращения с заключенными в спецтюрьме Гуантанамо.